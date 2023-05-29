Ещё несколько десятков тюменских школьников успешно завершили курс по роботехнике

В новом учебном году Центр примет на обучение следующую смену юных роботехников. По словам директора областного департамента информатизации Андрея Логинова, среди тюменских школьников очень много талантливых ребят, которые создают уникальные и востребованные ИТ-проекты. Обучиться роботехнике теперь можно не только в крупных городах области — филиалы Центра есть даже в сельской местности.