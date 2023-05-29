nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 13:35

Published 29 мая 13:35

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Изображение материала

Ещё несколько десятков тюменских школьников успешно завершили курс по роботехнике

29 мая 2023, 13:35
Фото: 1MI
Очередной учебный год завершился в Центре робототехники и АСУ Тюменской области. Выпускной вечер для юных айтишников прошел сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба регионального департамента информатизации.

Все выпускники получили свидетельства о прохождении учебного курса, а лучшие их них — дипломы и подарки. Так, 13 ребят награждены за активное участие в мероприятиях ЦРиАСУ и различных ИТ-соревнованиях. Еще 16 школьников за свои разработки отмечены дипломами проекта «Цифровая Россия».

В новом учебном году Центр примет на обучение следующую смену юных роботехников. По словам директора областного департамента информатизации Андрея Логинова, среди тюменских школьников очень много талантливых ребят, которые создают уникальные и востребованные ИТ-проекты. Обучиться роботехнике теперь можно не только в крупных городах области — филиалы Центра есть даже в сельской местности.

«В Центр робототехники ежегодно приходит более 1500 ребят. Мы открыли наши АйТиЛабы и РобоЛабы во всех муниципальных образованиях, чтобы дети вне зависимости от своего места жительства могли развиваться как будущие ИТ-специалисты», — пояснил Андрей Логинов.

На каникулах ЦРиАСУ продолжит работу со школьниками от 7 до 17 лет, но уже в формате летних смен. За несколько недель, ребят научат 3D-моделированию и разрабатывать свои проекты.

В GameDev-пространстве тюменские школьники разрабатывают уникальный софт и 3D-модели
Узнать подробнее
Подпишитесь
Адская жара: в тюменской администрации объяснили причину духоты в автобусах
Сегодня, 06:34
Готовьте денежки. Отправить детей в летний лагерь в Тюмени теперь недешево
Сегодня, 05:55
120 тысяч рублей могут зарабатывать тюменские подростки
Сегодня, 04:49
Готовьте денежки. Отправить детей в летний лагерь в Тюмени теперь недешево
Сегодня, 05:55
Под крышей дома своего. Эксперты рассказали о семейной ипотеке в Тюмени
31 мая 05:12
Эксперты призывают поспешить с открытием вклада
31 мая 06:52