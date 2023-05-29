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Четыре лесных пожара продолжают действовать в нашем регионе

29 мая 2023, 06:59
Фото: 1MI

Восемь природных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки

Восемь природных пожаров потушили в нашем регионе за минувшие сутки: четыре лесных на площади 85 гектаров и четыре ландшафтных на площади 870 гектаров.

К тушению огня были привлечены 182 человека и 39 единиц техники, а также 1 вертолёт МИ-26.

Исходя из данных, представленных пресс-службой регионального правительства, на утро 29 мая продолжают действововпть 4 лесных пожара, охвативших территорию общей площадью 243 гектара, и 1 ландшафтный пожар на площади 320 гектаров. Все лесные пожары локализованы, ландшафтный находится в стадии локализации.

Ранее «Наш город» писал, что вчера вечером в Тюмени горели хозпостройки: в районе Зареки и в СНТ «Солнечная поляна».

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#Елена Чебоксарова#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Новости тюмени#Происшествия
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