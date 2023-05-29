Четыре лесных пожара продолжают действовать в нашем регионе

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 08:31
К тушению огня были привлечены 182 человека и 39 единиц техники, а также 1 вертолёт МИ-26.
Исходя из данных, представленных пресс-службой регионального правительства, на утро 29 мая продолжают действововпть 4 лесных пожара, охвативших территорию общей площадью 243 гектара, и 1 ландшафтный пожар на площади 320 гектаров. Все лесные пожары локализованы, ландшафтный находится в стадии локализации.
Ранее «Наш город» писал, что вчера вечером в Тюмени горели хозпостройки: в районе Зареки и в СНТ «Солнечная поляна».