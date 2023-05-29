Четыре лесных пожара продолжают действовать в нашем регионе

Восемь природных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки

Восемь природных пожаров потушили в нашем регионе за минувшие сутки: четыре лесных на площади 85 гектаров и четыре ландшафтных на площади 870 гектаров.

Сюжет Пожары в Тюменской области в 2023 году