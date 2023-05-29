Банк ДОМ. РФ определил, какое жилье чаще всего покупают в ипотеку

Основная доля кредитов (48%) пришлась на объекты стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей. Чаще всего они приобретались в Краснодарском крае, Приморском крае и Новосибирской области. Квартиры стоимостью до 5 миллионов рублей составили долю в размере 44,5% и были в основном приобретены в Тюменской, Самарской и Свердловской областях. На недвижимость стоимостью свыше 10 миллионов рублей пришлось 7,5%, и она в основном была приобретена в Московской и Ленинградской областях и Татарстане.