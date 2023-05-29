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Банк ДОМ. РФ определил, какое жилье чаще всего покупают в ипотеку

29 мая 2023, 04:00
Фото: Банк ДОМ.РФ
С начала 2023 года Банк ДОМ.РФ выдал 11 000 ипотечных кредитов на сумму 45 миллиардов рублей в регионах России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Это в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.

Основная доля кредитов (48%) пришлась на объекты стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей. Чаще всего они приобретались в Краснодарском крае, Приморском крае и Новосибирской области. Квартиры стоимостью до 5 миллионов рублей составили долю в размере 44,5% и были в основном приобретены в Тюменской, Самарской и Свердловской областях. На недвижимость стоимостью свыше 10 миллионов рублей пришлось 7,5%, и она в основном была приобретена в Московской и Ленинградской областях и Татарстане.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, улучшение жилищных условий граждан является ключевой социальной задачей для государства, и одним из инструментов решения этой задачи является ипотека. Он отметил, что ипотечный платеж для большинства заемщиков не превышает 30% от доходов семьи, а Банк ДОМ.РФ предлагает клиентам выгодные условия кредитования, запускает точечные программы для отдельных категорий граждан и предоставляет сервисы, обеспечивающие безопасность и оперативность сделки.

В текущем году 70% сделок касались покупки квартир, а 24% - жилых домов. Большая часть кредитов (69%) была взята для покупки на первичном рынке, а 31% - на вторичном рынке.

Большинство клиентов Банка ДОМ.РФ воспользовалось программами "Семейная ипотека" и "Льготная ипотека". Затем следуют ИТ-ипотека и рыночный продукт на вторичном рынке.

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