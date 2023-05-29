Адвокат Виталия Бережного ищет в Тюмени бывших присяжных

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
«В настоящий момент защита разыскивает присяжных заседателей, которые участвовали при рассмотрении уголовного дела в Тюмени», - сообщила в ВК Анастасия Волк, адвокат Виталия Бережного.
Она ссылается на п. 42.2 Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 N 22. Суды могут провести опрос присяжных в случае жалобы на оказание воздействия. При этом не допускается разглашение сведений о суждениях и позиции присяжных.
На прошлой неделе стало известно, что Виталия Бережного приговорили к пожизненному заключению в деле об убийстве девочки из Тюмени.