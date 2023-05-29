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Адвокат Виталия Бережного ищет в Тюмени бывших присяжных

29 мая 2023, 12:10
Фото: 1MI

В Тюмени ищут присяжных, которые вынесли первый вердикт Виталию Бережному

Адвокат Виталия Бережного хочет опросить присяжных из Тюмени, которые вынесли первый вердикт по нашумевшему делу об убийстве 8-летней девочки.
«В настоящий момент защита разыскивает присяжных заседателей, которые участвовали при рассмотрении уголовного дела в Тюмени», - сообщила в ВК Анастасия Волк, адвокат Виталия Бережного.

Она ссылается на п. 42.2 Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 N 22. Суды могут провести опрос присяжных в случае жалобы на оказание воздействия. При этом не допускается разглашение сведений о суждениях и позиции присяжных.

На прошлой неделе стало известно, что Виталия Бережного приговорили к пожизненному заключению в деле об убийстве девочки из Тюмени.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела
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