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Все лесные пожары в Тюменской области удалось локализовать

28 мая 2023, 03:31
Фото: МЧС

В Тюменской области действуют 7 лесных пожаров

Семь лесных локализованных пожаров действуют в Тюменской области на утро 28 мая. Очаги возгорания зафиксированы в Сладковском, Тобольском, Ярковском, Казанском, Вагайском районах.
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Тюмень

За минувшие сутки в регионе новых лесных пожаров зарегистрировано не было, ликвидировано два лесных пожара на площади 457 гектаров.

По погодным условиям, 28 и 29 мая в Ишимской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Тобольской и Уватской — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области действовали девять лесных пожаров площадью более 530 гектаров и шесть природных пожаров на площади на площади 920 гектаров.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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