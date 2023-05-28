Все лесные пожары в Тюменской области удалось локализовать

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Published Сегодня, 03:31
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За минувшие сутки в регионе новых лесных пожаров зарегистрировано не было, ликвидировано два лесных пожара на площади 457 гектаров.
По погодным условиям, 28 и 29 мая в Ишимской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Тобольской и Уватской — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области действовали девять лесных пожаров площадью более 530 гектаров и шесть природных пожаров на площади на площади 920 гектаров.