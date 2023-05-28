Вакансия мечты: в Тюмени ищут продавцов мороженого на зарплату 5 тысяч рублей в день

Работать предстоит в точках, расположенных на базе отдыха «Верхний бор», в районе Моста влюбленных, на пешеходном бульваре на Дзержинского, в ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Кристалл», ТЦ «Центральный», а также на улице Республики, 1.