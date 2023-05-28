Вакансия мечты: в Тюмени ищут продавцов мороженого на зарплату 5 тысяч рублей в день

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Объявление с приглашение на работу опубликовано в социальной сети Вконтакте. Указано, что от будущего сотрудника требуется ответственность, опрятность, пунктуальность и умение общаться с гостями.
Работать предстоит в точках, расположенных на базе отдыха «Верхний бор», в районе Моста влюбленных, на пешеходном бульваре на Дзержинского, в ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Кристалл», ТЦ «Центральный», а также на улице Республики, 1.
Ранее «Наш Город» писал, что синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Тюмени в июне. По словам метеорологов, начало лета в областной столице ожидается знойным.