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Вакансия мечты: в Тюмени ищут продавцов мороженого на зарплату 5 тысяч рублей в день

28 мая 2023, 12:17
Фото: 1MI

В Тюмени ищут продавцов мороженого — платить обещают по 5 тысяч рублей в день

В Тюмени открылась вакансия мечты — продавец мороженого. Платить обещают до 5 тысячи рублей в день.
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Тюмень

Объявление с приглашение на работу опубликовано в социальной сети Вконтакте. Указано, что от будущего сотрудника требуется ответственность, опрятность, пунктуальность и умение общаться с гостями.

Работать предстоит в точках, расположенных на базе отдыха «Верхний бор», в районе Моста влюбленных, на пешеходном бульваре на Дзержинского, в ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Кристалл», ТЦ «Центральный», а также на улице Республики, 1.

Ранее «Наш Город» писал, что синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей Тюмени в июне. По словам метеорологов, начало лета в областной столице ожидается знойным.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Лето#Мороженое#Тюмень#Тюменская область
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