В Тюменской области растет численность населения, но падает рождаемость

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
По информации Тюменьстата, это 67,6% больше аналогичных показателей 2022 года. В январе — марте прошлого года прирост населения составил 1,5 тысяч человек. В целом численность населения в Тюменской области в настоящее время превышает 1,5 миллиона человек.
При этом в регионе в этом году упала рождаемость — на 1,6%. С начала года на свет появились 10,3 тысячи малышей. Для сравнения, в 2022 года с января по марта родились 10,5 тысяч детей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года подорожали овощи, фрукты, мясо и рыба и подешевели одежда и обувь. Рост цен на самые ходовые овощи составил от 38 до 55%.