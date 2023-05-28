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В Тюменской области растет численность населения, но падает рождаемость

28 мая 2023, 04:10

Прирост населения в Тюменской области увеличился на 67,6%

В Тюменской области растет численность населения. За первый квартал 2023 года прирост населения составил 2,5 тысяч человек.
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Тюмень

По информации Тюменьстата, это 67,6% больше аналогичных показателей 2022 года. В январе — марте прошлого года прирост населения составил 1,5 тысяч человек. В целом численность населения в Тюменской области в настоящее время превышает 1,5 миллиона человек.

При этом в регионе в этом году упала рождаемость — на 1,6%. С начала года на свет появились 10,3 тысячи малышей. Для сравнения, в 2022 года с января по марта родились 10,5 тысяч детей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года подорожали овощи, фрукты, мясо и рыба и подешевели одежда и обувь. Рост цен на самые ходовые овощи составил от 38 до 55%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Численность населения#Тюменьстат#Тюмень#Тюменская область
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