В Тюмени хулиганы разбили пакетом с водой лобовое стекло иномарки. Видео

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Инцидент произошел во дворе дома по улице Павла Шарова, 1. По словам собственника пострадавшего автомобиля, заявление по данному факту уже подано в полицию.
«Ищу виновника! Заявление уже в полиции», — сообщил в группе ЧС Тюмень автовладелец.
В комментариях под опубликованных постом подписчики сообщества отметили, что хулиганов вряд ли найдут.
«В нашу машину тоже пакет с водой прилетел, прямо на крышу. Вызвали участкового, п оказали с какого этажа.7 лет уже прошло, безнаказанность! Дети балуются, а полиция закрывает глаза на это», — посетовала Рузиля Л.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени один из дворов в центре города атаковали грызуны. Крысы поселились у многоэтажки, расположенной рядом с Областной клинической больницей.