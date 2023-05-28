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В Тюмени хулиганы разбили пакетом с водой лобовое стекло иномарки. Видео

28 мая 2023, 11:03
Фото: 1MI

В Тюмени хулиганы разбили пакетом с водой лобовое стекло иномарки

В Тюмени хулиганы повредили припаркованный у дома в ЖК «Новопатрушева» внедорожник Great Wall. Неизвестные сбросили с балкона на машину несколько пакетов с водой, вследствие чего разбили лобовое стекло иномарки.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Инцидент произошел во дворе дома по улице Павла Шарова, 1. По словам собственника пострадавшего автомобиля, заявление по данному факту уже подано в полицию.

«Ищу виновника! Заявление уже в полиции», — сообщил в группе ЧС Тюмень автовладелец.

В комментариях под опубликованных постом подписчики сообщества отметили, что хулиганов вряд ли найдут.

«В нашу машину тоже пакет с водой прилетел, прямо на крышу. Вызвали участкового, п оказали с какого этажа.7 лет уже прошло, безнаказанность! Дети балуются, а полиция закрывает глаза на это», — посетовала Рузиля Л.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени один из дворов в центре города атаковали грызуны. Крысы поселились у многоэтажки, расположенной рядом с Областной клинической больницей.

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#Общество#Новости тюмени#Хулиганство#Хулиганы#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева#Видео
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