В Тюмени хулиганы разбили пакетом с водой лобовое стекло иномарки. Видео

В Тюмени хулиганы разбили пакетом с водой лобовое стекло иномарки

В Тюмени хулиганы повредили припаркованный у дома в ЖК «Новопатрушева» внедорожник Great Wall. Неизвестные сбросили с балкона на машину несколько пакетов с водой, вследствие чего разбили лобовое стекло иномарки.

Сюжет Тюмень