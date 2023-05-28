В озере Липовое под Тюменью утонул 16-летний подросток

ЧП произошло в СНТ «Приозерное» на озере Липовое. Заметим, что данный водоем не входит в перечень мест, где официально разрешено купаться. Пока одобрение Роспотребнадзора получили только озера на базе отдыха «Верхний бор» и на территории центра «Сибирь».