В озере Липовое под Тюменью утонул 16-летний подросток

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Published Сегодня, 06:30
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ЧП произошло в СНТ «Приозерное» на озере Липовое. Заметим, что данный водоем не входит в перечень мест, где официально разрешено купаться. Пока одобрение Роспотребнадзора получили только озера на базе отдыха «Верхний бор» и на территории центра «Сибирь».
О подробностях субботней трагедии не сообщается, пишет 72.ру со ссылкой на ТОСЭР.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области и региональный департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в ближайшие дни установится аномально жаркая погода. В понедельник воздух прогреется до +32. Жара сохранится до конца следующей недели.