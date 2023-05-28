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В озере Липовое под Тюменью утонул 16-летний подросток

28 мая 2023, 06:30

В озере под Тюменью утонул 16-летний подросток

В Тюмени чуть больше недели назад открылся купальный сезон, но уже произошла первая трагедия. Накануне утонул 16-летний подросток.
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Тюмень

ЧП произошло в СНТ «Приозерное» на озере Липовое. Заметим, что данный водоем не входит в перечень мест, где официально разрешено купаться. Пока одобрение Роспотребнадзора получили только озера на базе отдыха «Верхний бор» и на территории центра «Сибирь».

О подробностях субботней трагедии не сообщается, пишет 72.ру со ссылкой на ТОСЭР.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области и региональный департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в ближайшие дни установится аномально жаркая погода. В понедельник воздух прогреется до +32. Жара сохранится до конца следующей недели.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Водоемы#Купальный сезон#Утонувшие#Происшествия#Тюменская область
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