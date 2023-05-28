В конце мая Тюмень накроет аномальная жара

В понедельник утром столбики термометров покажут +18…+23, к полудню поднимутся до +31…+32. День пройдет при переменной облачности, ветре со скоростью до 3 м/с и без осадков. Во вторник и среду, 30 мая и 31 мая, ожидается ясная погода и +25…+28.