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В конце мая Тюмень накроет аномальная жара

28 мая 2023, 04:31
Фото: 1MI

На следующей неделе в Тюмени придет 30-градусная жара

30-градусная жара придет в Тюмень на следующей неделе. До +30…+32 воздух в областной столице прогреется в понедельник, 29 мая.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Тюмени ожидается пасмурная погода, температура воздуха днем составит +26…+28, в вечернее время +16…+22, скорость ветра 1,7-2,8 м/с. Несмотря на затянутое тучами небо, осадки маловероятны.

В понедельник утром столбики термометров покажут +18…+23, к полудню поднимутся до +31…+32. День пройдет при переменной облачности, ветре со скоростью до 3 м/с и без осадков. Во вторник и среду, 30 мая и 31 мая, ожидается ясная погода и +25…+28.

1 июня, в день защиты детей, в Тюмень вновь вернется 30-градусная жара. День пройдет при переменной облачности, вероятны кратковременные дожди. В утренние и ночные часы температура воздуха составит +19…+25, днем +29…+32.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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