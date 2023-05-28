В конце мая Тюмень накроет аномальная жара

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Сегодня в Тюмени ожидается пасмурная погода, температура воздуха днем составит +26…+28, в вечернее время +16…+22, скорость ветра 1,7-2,8 м/с. Несмотря на затянутое тучами небо, осадки маловероятны.
В понедельник утром столбики термометров покажут +18…+23, к полудню поднимутся до +31…+32. День пройдет при переменной облачности, ветре со скоростью до 3 м/с и без осадков. Во вторник и среду, 30 мая и 31 мая, ожидается ясная погода и +25…+28.
1 июня, в день защиты детей, в Тюмень вновь вернется 30-градусная жара. День пройдет при переменной облачности, вероятны кратковременные дожди. В утренние и ночные часы температура воздуха составит +19…+25, днем +29…+32.