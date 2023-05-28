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Тюменские следователи проводят проверку по факту трагедии на Липовом

28 мая 2023, 07:38
Фото: Типичная Тюмень

В Тюменской области в озере утонул подросток. СК начал проверку

Тюменские следователи началу проверку по факту трагедии, произошедшей накануне днем на озере Липовое. В водоеме под Тюменью утонул 16-летний подросток.
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Тюмень
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», — пояснили нашему городу в СУ СК по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 20 мая официально был открыт купальный сезон. На данный момент только два водоема получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии с нормами безопасности — акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и акватория пруда, расположенного на территории центра восстановительной медицины «Сибирь».

Согласно постановлению губернатора Тюменской области «О введении режима чрезвычайной ситуации», купание в природных водоемах, за исключением мест оборудованных для пляжного отдыха, запрещено. За нарушение запрета грозит административная ответственность в виде штрафа до 2 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Утонувшие#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
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