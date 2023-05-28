Тюменские следователи проводят проверку по факту трагедии на Липовом

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии», — пояснили нашему городу в СУ СК по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 20 мая официально был открыт купальный сезон. На данный момент только два водоема получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии с нормами безопасности — акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и акватория пруда, расположенного на территории центра восстановительной медицины «Сибирь».
Согласно постановлению губернатора Тюменской области «О введении режима чрезвычайной ситуации», купание в природных водоемах, за исключением мест оборудованных для пляжного отдыха, запрещено. За нарушение запрета грозит административная ответственность в виде штрафа до 2 тысяч рублей.