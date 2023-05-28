Тюменские следователи проводят проверку по факту трагедии на Липовом

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 20 мая официально был открыт купальный сезон. На данный момент только два водоема получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии с нормами безопасности — акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и акватория пруда, расположенного на территории центра восстановительной медицины «Сибирь».