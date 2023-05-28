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Posted 28 мая 12:53

Published 28 мая 12:53

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Тюменские химпредприятия способствуют социально-экономическом развитию региона

28 мая 2023, 12:53
Фото: nashgorod.ru
Химическая промышленность занимает особое место в социально-экономическом развитии Тюменской области и страны, реализации масштабных инвестиционных программ. Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравив всех причастных с профильным праздником, который отмечается 28 мая.

«СИБУР — крупнейший работодатель региона и социальный партнёр, а тобольский „ЗапСибНефтехим“ — лидер по переработке углеводородов в России, один из самых крупных заводов в мире. Сегодня производственные мощности предприятия загружены полностью, а российский рынок обеспечен необходимыми полимерами. Благодаря его работе только за первый квартал текущего года индекс производства химических веществ и продуктов в регионе составил более 105%. Наш нефтехимический гигант вносит весомый вклад в преображение Тобольска, укрепление кадрового и промышленного потенциала. Активно развивается и другое направление химической отрасли. „Фармасинтез -Тюмень“ и „Тюменский химико-фармацевтический завод“ успешно реализуют инвестпроекты, решают стратегические задачи импортозамещения, производя востребованные лекарственные средства», — говорится в поздравлении.

Губернатор выразил уверенность, что на исторической родине знаменитого земляка, химика Дмитрия Менделеева обязательно будут совершены новые открытия учёных и производственников. Благодаря плодотворному труду и высокому профессионализму специалистов Тюменская область будет оставаться территорией с эффективной экономикой и химической индустрией. Александр Моор пожелал всем специалистам отрасли здоровья, благополучия, успехов в труде на благо региона и Отечества.

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