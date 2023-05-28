Тюменские химпредприятия способствуют социально-экономическом развитию региона

«СИБУР — крупнейший работодатель региона и социальный партнёр, а тобольский „ЗапСибНефтехим“ — лидер по переработке углеводородов в России, один из самых крупных заводов в мире. Сегодня производственные мощности предприятия загружены полностью, а российский рынок обеспечен необходимыми полимерами. Благодаря его работе только за первый квартал текущего года индекс производства химических веществ и продуктов в регионе составил более 105%. Наш нефтехимический гигант вносит весомый вклад в преображение Тобольска, укрепление кадрового и промышленного потенциала. Активно развивается и другое направление химической отрасли. „Фармасинтез -Тюмень“ и „Тюменский химико-фармацевтический завод“ успешно реализуют инвестпроекты, решают стратегические задачи импортозамещения, производя востребованные лекарственные средства», — говорится в поздравлении.