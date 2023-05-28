Ожидаются грозы: синоптики рассказали о погоде в июне

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В первую неделю июня ожидаются дожди и грозы. По прогнозам метеорологов, дожди начнутся со 2 июня. 6, 8 и 9 июня в регионе пройдут грозы.
Начиная со второй декады первого месяца лета, жара начнет спадать. Ночью температура воздуха составит +10.+16, в светлое время суток +19.+24. Также ожидаются кратковременные дожди.
Последняя декада июня будет прохладной и сухой. Максимальная температура воздуха составит +18.+22.
Ранее «Наш Город» писал, что на следующей неделе в Тюмени ожидается 30-градусная жара. Уже завтра столбики термометров поднимутся до отметки +30…+32.