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Ожидаются грозы: синоптики рассказали о погоде в июне

28 мая 2023, 10:17
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, каким будет начало лета в Тюмени

Начало июня в Тюменской области будет жарким и дождливым. По прогнозам синоптиков, знойная погода продержится всю первую декаду месяцы. Температура воздуха в эти дни составит +13…+19 в ночные часы и +26…+30 днем.
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Тюмень

В первую неделю июня ожидаются дожди и грозы. По прогнозам метеорологов, дожди начнутся со 2 июня. 6, 8 и 9 июня в регионе пройдут грозы.

Начиная со второй декады первого месяца лета, жара начнет спадать. Ночью температура воздуха составит +10.+16, в светлое время суток +19.+24. Также ожидаются кратковременные дожди.

Последняя декада июня будет прохладной и сухой. Максимальная температура воздуха составит +18.+22.

Ранее «Наш Город» писал, что на следующей неделе в Тюмени ожидается 30-градусная жара. Уже завтра столбики термометров поднимутся до отметки +30…+32.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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