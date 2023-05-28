Ожидаются грозы: синоптики рассказали о погоде в июне

Синоптики рассказали, каким будет начало лета в Тюмени

Начало июня в Тюменской области будет жарким и дождливым. По прогнозам синоптиков, знойная погода продержится всю первую декаду месяцы. Температура воздуха в эти дни составит +13…+19 в ночные часы и +26…+30 днем.

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