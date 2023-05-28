На Тюмень надвигаются магнитные бури. Они продлятся 5 дней

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Начнется природное явление с вечера четверга и продлится до понедельника, 5 июня. Сила геомагнитной бури составит 3-4 балла.
Эксперты предупреждают, что почти жители Тюмени будут ощущать влияние вспышки на Солнце. Поэтому рекомендуют метеозависимым людям быть максимально аккуратными и постараться не перенапрягаться, больше времени проводить на свежем воздухе, отдыхать.
В группу риска входят люди с гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарными диабетом, хроническими заболеваниями, пожилые люди. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость, сонливость.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на следующей неделе установится аномальная жара. Уже завтра в областной столице воздух прогреется до +31.+32.