На Тюмень надвигаются магнитные бури. Они продлятся 5 дней

Эксперты предупреждают, что почти жители Тюмени будут ощущать влияние вспышки на Солнце. Поэтому рекомендуют метеозависимым людям быть максимально аккуратными и постараться не перенапрягаться, больше времени проводить на свежем воздухе, отдыхать.