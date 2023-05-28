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На Тюмень надвигаются магнитные бури. Они продлятся 5 дней

28 мая 2023, 05:38
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцев предупредили о вспышках на Солнце

Тюменцев предупредили о геомагнитных бурях, которые обрушатся на областную столицу в начале июня. Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 1 июня.
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Тюмень

Начнется природное явление с вечера четверга и продлится до понедельника, 5 июня. Сила геомагнитной бури составит 3-4 балла.

Эксперты предупреждают, что почти жители Тюмени будут ощущать влияние вспышки на Солнце. Поэтому рекомендуют метеозависимым людям быть максимально аккуратными и постараться не перенапрягаться, больше времени проводить на свежем воздухе, отдыхать.

В группу риска входят люди с гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарными диабетом, хроническими заболеваниями, пожилые люди. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость, сонливость.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на следующей неделе установится аномальная жара. Уже завтра в областной столице воздух прогреется до +31.+32.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Магнитные бури#Тюмень#Тюменская область
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