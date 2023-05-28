На федеральных трассах Тюменской области автоинспекторы напоминают водителям о ПДД

Posted 28 мая 12:38
Published 28 мая 12:38
Modified Вчера, 23:53
Updated Вчера, 23:53
Профилактические патрули в очередной раз напоминают водителям об опасности превышения скорости, обгона и выезда на встречную полосу.
«В 2023 году на федеральных автодорогах региона отмечается ухудшение состояния безопасности дорожного движения: произошло 107 ДТП, 28 человек погибли, 173 ранены. Значительный рост аварийности зарегистрирован на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск. На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло 41 ДТП, в них погибли 15 человек», — приводят данные в региональном управлении ГИБДД.
Часто ДТП случаются по вине водителей транзитного транспорта — 112 ДТП, 14 человек погибли, 148 ранены. С ними автоинспекторы проводят инструктажи, объясняя, где расположены места концентрации ДТП на тюменских трассах, где опасные рельефы местности, чтобы предупредить их.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.