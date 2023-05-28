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Posted 28 мая 12:38

Published 28 мая 12:38

Modified Вчера, 23:53

Updated Вчера, 23:53

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На федеральных трассах Тюменской области автоинспекторы напоминают водителям о ПДД

28 мая 2023, 12:38
Фото: 1MI
На всех крупных дорогах Тюменской области проходят профилактические мероприятия #ТрассыБезДТП. В акции задействованы инспекторы региональной Госавтоинспекции, медработники и представители администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Профилактические патрули в очередной раз напоминают водителям об опасности превышения скорости, обгона и выезда на встречную полосу.

«В 2023 году на федеральных автодорогах региона отмечается ухудшение состояния безопасности дорожного движения: произошло 107 ДТП, 28 человек погибли, 173 ранены. Значительный рост аварийности зарегистрирован на трассах Тюмень — Омск и Тюмень — Ханты-Мансийск. На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск произошло 41 ДТП, в них погибли 15 человек», — приводят данные в региональном управлении ГИБДД.

Часто ДТП случаются по вине водителей транзитного транспорта — 112 ДТП, 14 человек погибли, 148 ранены. С ними автоинспекторы проводят инструктажи, объясняя, где расположены места концентрации ДТП на тюменских трассах, где опасные рельефы местности, чтобы предупредить их.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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