На федеральных трассах Тюменской области автоинспекторы напоминают водителям о ПДД

Часто ДТП случаются по вине водителей транзитного транспорта — 112 ДТП, 14 человек погибли, 148 ранены. С ними автоинспекторы проводят инструктажи, объясняя, где расположены места концентрации ДТП на тюменских трассах, где опасные рельефы местности, чтобы предупредить их.