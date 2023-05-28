Мама утонувшего подростка рассказала о том, что произошло на озере Липовом

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«Мы даже не знали, что он отдыхает на озере. Да и сын плавать-то не умеет. Нам сказал, что просто пошел гулять», — рассказала Татьяна Борисовна «Нашему Городу».
В воде ребенок оказался случайно. По словам свидетелей, он боролся с одним из знакомых (не в шутку). В итоге оказался в воде на приличной глубине. У подростка свело ногу, и он начал тонуть. На крики о помощи никто не среагировал.
«Сейчас мы ищем свидетелей произошедшей трагедии. Потому что одни говорят одну версию, другие — другую. Нам очень нужна помощь», — отметила Татьяна Борисовна.
В настоящее время по факту произошедшего ЧП проверку начал Следственный комитет. Также дело находится на контроле прокуратуры Тюменской области. Кроме того, и. о. прокурора Центрального административного округа Тюмени поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности граждан при использовании водных объектов.
Добавим, Тюменской области официально разрешено купаться только в двух водоемах — акватории озера Верхнее Кривое (база отдыха «Верхний бор») и в водоеме, расположенном на территории оздоровительного центра «Сибирь».
В МЧС также напоминают, что водные процедуры можно приниматься только в специально отведенных местах. Отдыхающим не следует подплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать шалостей на воде. Запрещено нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов. Дети, отдыхающие у воды, всегда должны находиться под наблюдением взрослых.
В минувшем году в тюменских водоемах утонули 42 человека, в том числе семь детей. Это на 40% больше, чем в 2021 году.