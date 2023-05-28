Мама утонувшего подростка рассказала о том, что произошло на озере Липовом

В МЧС также напоминают, что водные процедуры можно приниматься только в специально отведенных местах. Отдыхающим не следует подплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать шалостей на воде. Запрещено нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов. Дети, отдыхающие у воды, всегда должны находиться под наблюдением взрослых.