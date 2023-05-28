Итоги недели: приговор Бережному, утонул подросток, учителей заставляют выбирать ЕР

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Виталий Бережный получил пожизненное заключение. Такой приговор ему вынесли в Московском городском суде 26 мая 2023 года.
Напомним, сообщение о пропаже 8-летней Насти появилось в июле 2021 года, а тело мёртвого ребёнка обнаружили лишь в августе того же года — в камыше у водоёма.
Подозреваемого в убийстве Насти, Виталия Бережного, задержали 25 августа 2021 года. Именно в тот дом, где он снимал квартиру, ушла Настя Муравьева перед тем, как с ней случилась трагедия.
После смерти Насти прошло уже два года. Всё это время обвиняемый находился в СИЗО.
В январе 2022 года Бережный заявил, что не совершал изнасилования и не причастен к смерти ребёнка, а вину в этом признал под пытками силовиков. В Тюменском суде дело об убийстве девочки так и не довели до финала, оно было передано на рассмотрение в российскую столицу.
Шестнадцатилетний мальчик утонул на озере Липовое в СНТ «Приозерное».
Мама подростка, Татьяна Борисовна, рассказала, что в день трагедии он отдыхал с друзьями на озере. Там у юноши с одним из знакомых завязалась драка прямо в воде. В итоге у мальчика свело ногу, к тому же подросток не умел плавать. Он начал тонуть, но на крики о помощи никто не отреагировал.
В настоящее время по факту произошедшего проводят проверку тюменские следователи. Кроме того, дело находится на контроле региональной прокуратуры.
Напомним, что тюменцам пока можно купаться только в двух водоемах: на территории базы отдыха «Верхний бор» и санатория «Сибирь». Озеро Липовое в список мест, где официально разрешено окунуться в воду, пока не входит.
Местная преподавательница обратилась к губернатору нашего региона на его странице Вконтакте с вопросом, который касался принудительного голосования в школах. В региональном департаменте образования тюменке ответили, что участие в выборах не может быть принудительным — оно добровольное, так как каждый гражданин РФ имеет право выразить свое мнение.
Напомним, предварительное голосование партии «Единая Россия» стартовало 22 мая. Сегодня оно заканчивается.