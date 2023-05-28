Итоги недели: приговор Бережному, утонул подросток, учителей заставляют выбирать ЕР

Мама подростка, Татьяна Борисовна, рассказала, что в день трагедии он отдыхал с друзьями на озере. Там у юноши с одним из знакомых завязалась драка прямо в воде. В итоге у мальчика свело ногу, к тому же подросток не умел плавать. Он начал тонуть, но на крики о помощи никто не отреагировал.