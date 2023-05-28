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Итоги недели: приговор Бережному, утонул подросток, учителей заставляют выбирать ЕР

28 мая 2023, 14:39
Фото: 1MI

Виталия Бережного за убийство ребенка приговорили к пожизненному заключению в Москве

В Московском городском суде вынесли приговор Виталию Бережному за убийство 8-летней Насти Муравьевой. На днях в озере Липовое утонул 16-летний подросток — это одно из самых трагических событий уходящей недели. Между тем тюменские педагоги жалуются, что их заставляют голосовать за «Единую Россию».
Сюжет
Суд

Виталию Бережному дали пожизненный срок за убийство девочки

Виталий Бережный получил пожизненное заключение. Такой приговор ему вынесли в Московском городском суде 26 мая 2023 года.

Напомним, сообщение о пропаже 8-летней Насти появилось в июле 2021 года, а тело мёртвого ребёнка обнаружили лишь в августе того же года — в камыше у водоёма.

Подозреваемого в убийстве Насти, Виталия Бережного, задержали 25 августа 2021 года. Именно в тот дом, где он снимал квартиру, ушла Настя Муравьева перед тем, как с ней случилась трагедия.

После смерти Насти прошло уже два года. Всё это время обвиняемый находился в СИЗО.

В январе 2022 года Бережный заявил, что не совершал изнасилования и не причастен к смерти ребёнка, а вину в этом признал под пытками силовиков. В Тюменском суде дело об убийстве девочки так и не довели до финала, оно было передано на рассмотрение в российскую столицу.

«Тайны дела Виталия Бережного»: почему преступника не могли осудить 2 года
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В озере Липовое утонул юный тюменец

Шестнадцатилетний мальчик утонул на озере Липовое в СНТ «Приозерное».

Мама подростка, Татьяна Борисовна, рассказала, что в день трагедии он отдыхал с друзьями на озере. Там у юноши с одним из знакомых завязалась драка прямо в воде. В итоге у мальчика свело ногу, к тому же подросток не умел плавать. Он начал тонуть, но на крики о помощи никто не отреагировал.

В настоящее время по  факту произошедшего проводят проверку тюменские следователи. Кроме того, дело находится на контроле региональной прокуратуры.

Напомним, что тюменцам пока можно купаться только в двух водоемах: на территории базы отдыха «Верхний бор» и санатория «Сибирь». Озеро Липовое в список мест, где официально разрешено окунуться в воду, пока не входит.

В озере Липовое под Тюменью утонул 16-летний подросток
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В тюменских школах устроили принудительное голосование ЕР

Местная преподавательница обратилась к губернатору нашего региона на его странице Вконтакте с вопросом, который касался принудительного голосования в школах. В региональном департаменте образования тюменке ответили, что участие в выборах не может быть принудительным — оно добровольное, так как каждый гражданин РФ имеет право выразить свое мнение.

Напомним, предварительное голосование партии «Единая Россия» стартовало 22 мая.  Сегодня оно заканчивается.

Тюменских учителей заставляют участвовать в предварительном голосовании ЕР
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