Более 250 тюменцев попадут под сокращение этим летом

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Годом ранее, число уволенные было меньше — летом 2022 года под сокращения попали 233 человека.
По словам директора департамента Александра Сидорова, в организациях, где запланированы сокращения численности штата, этим будут проведены мероприятия по оказанию информационной и правовой помощи сотрудникам, также оказана помощь в подборе подходящих вариантов трудоустройства.
При этом большая часть сокращенных сотрудников уволена не будет — просто перейдет на работу в другое подразделение, отдел компании.
«Фактического увольнения не будет», — подчеркнул Александр Сидоров в беседе с РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили сферы, специалисты которых зарабатывают ежемесячно более 100 тысяч рублей.