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Более 250 тюменцев попадут под сокращение этим летом

28 мая 2023, 06:18
Фото: 1MI

Тюменские компании увеличат этим летом число сокращенных до 255 сотрудников

Более 250 жителей Тюменской области попадут под сокращения эти летом. Такие данные предоставил региональный департамент труда и занятости населения.
Сюжет
Тюмень

Годом ранее, число уволенные было меньше — летом 2022 года под сокращения попали 233 человека.

По словам директора департамента Александра Сидорова, в организациях, где запланированы сокращения численности штата, этим будут проведены мероприятия по оказанию информационной и правовой помощи сотрудникам, также оказана помощь в подборе подходящих вариантов трудоустройства.

При этом большая часть сокращенных сотрудников уволена не будет — просто перейдет на работу в другое подразделение, отдел компании.

«Фактического увольнения не будет», — подчеркнул Александр Сидоров в беседе с РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили сферы, специалисты которых зарабатывают ежемесячно более 100 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Сокращения#Сокращение штата#Тюмень#Тюменская область
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