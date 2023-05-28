75-летнюю пенсионерку, пропавшую в Тюмени на этой неделе, убили. Подробности

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:56
Пожилую женщину убили, рассказали «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“», — пояснили «Нашему Городу» в ведомстве.
В настоящее время подозреваемый уже задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. В убийстве женщины подозревают мужчину, который снимал у нее комнату.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером в социальных сетях была распространена ориентировка с данными пропавшей 75-летней Галина Шабалиной. Ночью поисковики опубликовали информацию о том, что пожилая женщина найдена мертвой.