75-летнюю пенсионерку, пропавшую в Тюмени на этой неделе, убили. Подробности

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером в социальных сетях была распространена ориентировка с данными пропавшей 75-летней Галина Шабалиной. Ночью поисковики опубликовали информацию о том, что пожилая женщина найдена мертвой.