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75-летнюю пенсионерку, пропавшую в Тюмени на этой неделе, убили. Подробности

28 мая 2023, 07:50
Фото: 1MI

75-летнюю пенсионерку, пропавшую в Тюмени на этой неделе, убили

Известны подробности гибели 75-летней жительницы Тюмени Галины Шабалиной, тело которой было обнаружено в пятницу ночью.
Сюжет
Тюмень

Пожилую женщину убили, рассказали «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“», — пояснили «Нашему Городу» в ведомстве.

В настоящее время подозреваемый уже задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. В убийстве женщины подозревают мужчину, который снимал у нее комнату.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в четверг вечером в социальных сетях была распространена ориентировка с данными пропавшей 75-летней Галина Шабалиной. Ночью поисковики опубликовали информацию о том, что пожилая женщина найдена мертвой.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Следственное управление#Убийство#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Пропавшие#Поиски пропавших#Тюмень#Тюменская область
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