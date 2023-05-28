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244 млн рублей из федерального бюджета получит Тюмень на покупку медтехники

28 мая 2023, 08:21

Тюменская область получит из федерального бюджета 244 млн руб на дооснащение больниц

Более 244 миллионов рублей выделено Тюменской области из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Тюмень

На выделенные средства будет приобретено медицинское оборудование, аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса, для учреждений здравоохранения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и посёлке Голышманово, а также их подразделений и филиалов.

Кроме того, деньги из резервного фонда кабмина пойдут на покупку передвижных офтальмологических и стоматологических комплексов для оказания выездной медицинской помощи.

Ранее «Наш Город» писал, что во время рабочей поездки в Тюменскую область Михаил Мишустин сообщил губернатору Александру Моору о том, что регион получит дополнительные деньги из федерального бюджета на покупку медицинского оборудования для муниципальных больниц и поликлиник.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Деньги#Финансирование#Здравоохранение#Михаил Мишустин#Тюмень#Тюменская область
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