244 млн рублей из федерального бюджета получит Тюмень на покупку медтехники

На выделенные средства будет приобретено медицинское оборудование, аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса, для учреждений здравоохранения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и посёлке Голышманово, а также их подразделений и филиалов.