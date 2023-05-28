244 млн рублей из федерального бюджета получит Тюмень на покупку медтехники

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
На выделенные средства будет приобретено медицинское оборудование, аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса, для учреждений здравоохранения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и посёлке Голышманово, а также их подразделений и филиалов.
Кроме того, деньги из резервного фонда кабмина пойдут на покупку передвижных офтальмологических и стоматологических комплексов для оказания выездной медицинской помощи.
Ранее «Наш Город» писал, что во время рабочей поездки в Тюменскую область Михаил Мишустин сообщил губернатору Александру Моору о том, что регион получит дополнительные деньги из федерального бюджета на покупку медицинского оборудования для муниципальных больниц и поликлиник.