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Змею заметили в тюменском дворе

27 мая 2023, 16:39
Фото: 1MI

Тюменцы заметили гадюку в районе Червишевского тракта

В одном из тюменских дворов на Червишевском тракте заметили змею, сообщили очевидцы в паблике «ЧП Тюмень».

Очевидцы выразили надежду, что она не ядовитая. Они прикрепили к сообщению видеозапись. На кадрах видно, что гадюка переползает дорогу.

«Леса горят, приходится спасаться, змеи очень уязвимы при пожарах», — написали в ответ местные жители.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области дикие животные бегут из лесов в связи с пожарами. Так, пару недель назад очевидцы заметили стаю косуль в деревне Речкина, которые переправлялись через водоем на другой берег. Кроме того, тюменцы жалуются на нашествие клопов.

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#Елена Чебоксарова#Ландшафтный пожар#Пожар#Животные#Червишевский тракт#Общество#Дворы#Новости тюмени#Тюменцы
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