Змею заметили в тюменском дворе

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Очевидцы выразили надежду, что она не ядовитая. Они прикрепили к сообщению видеозапись. На кадрах видно, что гадюка переползает дорогу.
«Леса горят, приходится спасаться, змеи очень уязвимы при пожарах», — написали в ответ местные жители.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области дикие животные бегут из лесов в связи с пожарами. Так, пару недель назад очевидцы заметили стаю косуль в деревне Речкина, которые переправлялись через водоем на другой берег. Кроме того, тюменцы жалуются на нашествие клопов.