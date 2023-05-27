Змею заметили в тюменском дворе

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области дикие животные бегут из лесов в связи с пожарами. Так, пару недель назад очевидцы заметили стаю косуль в деревне Речкина, которые переправлялись через водоем на другой берег. Кроме того, тюменцы жалуются на нашествие клопов.