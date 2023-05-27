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Воспитанники интерната в Заболотье несколько часов ждали вертолет на жаре без воды

27 мая 2023, 04:46
Фото: 1MI

Дети из интерната в тюменском Заболотье несколько часов ждали вертолет на жаре

Несколько часов в ожидании вертолета провели на жаре воспитанники интерната в Ачирах. Из-за неисправности воздушное судно не смогло вовремя вылететь из Ачир в деревни Иземеть и Ишменева.
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Тюмень
«В два часа дня дети пришли на посадочную площадку. Но вертолёт прилетел только вечером. Два десятка детей просидели много часов на солнце с мухами и комарами, без еды и даже без воды», — сообщили жители Тобольского района в социальных сетях.

В комментариях под постом отметили, что такая ситуация в Заболотье случается нередко. Если вертолет неисправен, его починки приходится ждать несколько часов.

«Несколько раз сидела в аэропорту и ожидала вылета — никто не дает конкретики. Тем более, в Ачирах нет аэропорта, есть только посадочная площадка, которая находится в 1-2 километрах от интерната. Отойдешь — не полетишь. Если не успеешь, никто ждать тебя не будет», — отметила Лилия Ф.

Добавим, в труднодоступном поселении Ачиры Тюменской области работают три школы. В том числе интернат, где без родителей живут дети со всего Заболотья.

Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Ачиры неделю назад местные жители обнаружили труп местного предпринимателя. Тело мужчины нашли в бане. По предварительным данным, он совершил суицид.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школа-интернат#Тюмень#Дети#Тюменская область#Заболотье
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