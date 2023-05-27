Воспитанники интерната в Заболотье несколько часов ждали вертолет на жаре без воды

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
«В два часа дня дети пришли на посадочную площадку. Но вертолёт прилетел только вечером. Два десятка детей просидели много часов на солнце с мухами и комарами, без еды и даже без воды», — сообщили жители Тобольского района в социальных сетях.
В комментариях под постом отметили, что такая ситуация в Заболотье случается нередко. Если вертолет неисправен, его починки приходится ждать несколько часов.
«Несколько раз сидела в аэропорту и ожидала вылета — никто не дает конкретики. Тем более, в Ачирах нет аэропорта, есть только посадочная площадка, которая находится в 1-2 километрах от интерната. Отойдешь — не полетишь. Если не успеешь, никто ждать тебя не будет», — отметила Лилия Ф.
Добавим, в труднодоступном поселении Ачиры Тюменской области работают три школы. В том числе интернат, где без родителей живут дети со всего Заболотья.
Ранее «Наш Город» писал, что в деревне Ачиры неделю назад местные жители обнаружили труп местного предпринимателя. Тело мужчины нашли в бане. По предварительным данным, он совершил суицид.