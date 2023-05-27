В Тюменьстате рассказали, кто из жителей региона зарабатывает больше всех

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Самые высокие зарплаты у нефтяников — ежемесячно в среднем они зарабатывают более 206 тысяч рублей. В конце 2022 года размер заработка составлял 176 тысяч рублей. Работники отрасли добычи полезных ископаемых ежемесячно получают по 169 тысяч рублей (на конец 2022 года — 134 тысячи рублей).
На 11% увеличились доходы работников обрабатывающих производств. Они получают в среднем 134 тысячи рублей. Работники сферы воздушного транспорта — 138 тысяч рублей.
В целом по Тюменской области размер средней зарплаты составляет 62,9 тысячи рублей. По Тюмени — 69,8 тысячи рублей. За последний год рост составил более 15%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали данные о заработке работников сферы здравоохранения. В число самых богатых сотрудников этой отрасли вошли, руководитель Перинатального центра Ирина Кукарская, главврач МКМЦ «Медицинский город» Расим Тамразов и главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.