nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Изображение материала

В Тюменьстате рассказали, кто из жителей региона зарабатывает больше всех

27 мая 2023, 11:26
Фото: 1MI

Кому в Тюменской области платят более 200 тысяч рублей

Тюменьстат опубликовал список высокооплачиваемых профессии в Тюменской области. В перечень специалистов с самыми большими доходами вошли сотрудники сферы добычи нефти и газа, полезных ископаемых, обрабатывающих производств.
Сюжет
Тюмень

Самые высокие зарплаты у нефтяников — ежемесячно в среднем они зарабатывают более 206 тысяч рублей. В конце 2022 года размер заработка составлял 176 тысяч рублей. Работники отрасли добычи полезных ископаемых ежемесячно получают по 169 тысяч рублей (на конец 2022 года — 134 тысячи рублей).

На 11% увеличились доходы работников обрабатывающих производств. Они получают в среднем 134 тысячи рублей. Работники сферы воздушного транспорта — 138 тысяч рублей.

В целом по Тюменской области размер средней зарплаты составляет 62,9 тысячи рублей. По Тюмени — 69,8 тысячи рублей. За последний год рост составил более 15%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали данные о заработке работников сферы здравоохранения. В число самых богатых сотрудников этой отрасли вошли, руководитель Перинатального центра Ирина Кукарская, главврач МКМЦ «Медицинский город» Расим Тамразов и главврач Центра профилактики и борьбы со СПИД Владимир Романов.

Читайте также:
В Тюменской области ликвидировали 14 природных и лесных пожаровВоспитанники интерната в Заболотье несколько часов ждали вертолет на жаре без воды
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Зарплата#Средняя зарплата#Тюменьстат#Тюменская область
Подпишитесь
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
Вчера, 07:45
«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного
25 мая 12:24
Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше
Вчера, 03:28
«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста
25 мая 09:12
Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год
Вчера, 04:22
«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ
Вчера, 08:32