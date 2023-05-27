В Тюменьстате рассказали, кто из жителей региона зарабатывает больше всех

Самые высокие зарплаты у нефтяников — ежемесячно в среднем они зарабатывают более 206 тысяч рублей. В конце 2022 года размер заработка составлял 176 тысяч рублей. Работники отрасли добычи полезных ископаемых ежемесячно получают по 169 тысяч рублей (на конец 2022 года — 134 тысячи рублей).