В Тюмени уже неделю продолжаются поиски пропавшего 27-летнего мужчины

В Тюмени почти неделю ищут пропавшего 27-летнего мужчину

В Тюмени почти неделю продолжаются поиски пропавшего 27-летнего Григория Миляхова. Тюменец ушел из дома в 17:00 по улице Карской 21 мая, после этого он перестал выходить на связь с родными и близкими.

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