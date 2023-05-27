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В Тюмени уже неделю продолжаются поиски пропавшего 27-летнего мужчины

27 мая 2023, 11:50
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

В Тюмени почти неделю ищут пропавшего 27-летнего мужчину

В Тюмени почти неделю продолжаются поиски пропавшего 27-летнего Григория Миляхова. Тюменец ушел из дома в 17:00 по улице Карской 21 мая, после этого он перестал выходить на связь с родными и близкими.
Сюжет
Тюмень

Когда его видели в последний раз, на нем была надета белая футболка с черными надписями, брюки темного цвета, черные кроссовки. Рост — 1,7 метра, телосложение среднее, волосы короткие, темные.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Григория Миляхова, просят звонить по телефонам +7 (34-52) 79-40-10, 8-932-32-39-911 или 02/102.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нашли мертвой пропавшею накануне 75-летнюю женщину.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пропавшие#Поиск#Поиск человека#Тюмень#Тюменская область
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