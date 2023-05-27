В Тюмени уже неделю продолжаются поиски пропавшего 27-летнего мужчины

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Когда его видели в последний раз, на нем была надета белая футболка с черными надписями, брюки темного цвета, черные кроссовки. Рост — 1,7 метра, телосложение среднее, волосы короткие, темные.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Григория Миляхова, просят звонить по телефонам +7 (34-52) 79-40-10, 8-932-32-39-911 или 02/102.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нашли мертвой пропавшею накануне 75-летнюю женщину.