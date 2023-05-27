В Санкт-Петербурге подвели итоги X Невского международного экологического конгресса

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Эксперты отмечают, что НМЭК стал главным государственным событием международного значения в экосфере. На его площадке собираются специалисты-экологи из разных стран и решают глобальные вопросы природоохранной повестки.
Организаторами конгресса выступили правительство РФ, Совфед, Минприроды и Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. Фонд Росконгресс взял на себя функции оператора по подготовке и проведению, а медиахолдинг 1MI – официальным инфопартнёром.
По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, Российская Федерация наращивает уникальные экологические компетенции и готова экспортировать эти решения. При этом остаётся обеспокоенность по поводу использования экологии как элемента экономического и политического давления. Абрамченко подчеркнула, что Россия открыта для диалога и выступает против экологической дискриминации.
Возглавляющая Совет Федерации Валентина Матвиенко заявила, что каждый народ имеет право жить в здоровой окружающей среде. Это не привилегия отдельных стран. В конце концов все люди живут на одной планете и в одной экосистеме. И если её разрушить, то отступать будет некуда.
В этом году на конгрессе побывали свыше 1500 участников, в том числе представители различных СМИ. Это примерно вдвое больше, чем в 2021 году. Участники и спикеры прибыли из России и ещё 52 стран и территорий.
Ключевыми экспертами мероприятия стали примерно 100 представителей научного сообщества. Свыше 50 отечественных и международных экологических организаций отправили на конгресс своих делегатов. Более 150 российских и иностранных компаний представляли свыше 300 бизнесменов.
Впервые за всю историю конгресса был проведён Молодёжный день. Он привлёк свыше 2000 представителей различных экологических и молодежных сообществ, а в его деловой программе приняли участие более 100 спикеров.