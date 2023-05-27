В Санкт-Петербурге подвели итоги X Невского международного экологического конгресса

Возглавляющая Совет Федерации Валентина Матвиенко заявила, что каждый народ имеет право жить в здоровой окружающей среде. Это не привилегия отдельных стран. В конце концов все люди живут на одной планете и в одной экосистеме. И если её разрушить, то отступать будет некуда.