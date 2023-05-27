Тюменских учителей заставляют участвовать в предварительном голосовании ЕР

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 22 мая стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия». Оно продлится до 28 мая включительно. Тюменцы могут проголосовать за тех кандидатов, которые примут участие в осенних выборах.