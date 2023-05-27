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Тюменских учителей заставляют участвовать в предварительном голосовании ЕР

27 мая 2023, 10:05
Фото: 1MI

Педагоги Тюмени жалуются на принудительное участие в предварительном голосовании ЕР

Тюменские педагоги жалуются на принудительное участие в электронном предварительном голосовании, которое проводит партия «Единая Россия».

С вопросом, почему работников сферы образования заставляют голосовать обратилась к губернатору Тюменской области Александру Моору местная жительница.

«Почему в школах принудительно устроили голосование?» — написала Юлия М. на странице губернатора в сети VK.

На вопрос тюменки оперативно отреагировал департамент образования Тюменской области. Чиновники заверили, что участие избирателя в выборах добровольно. Оно является возможностью выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни региона и страны.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 22 мая стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия». Оно продлится до 28 мая включительно. Тюменцы могут проголосовать за тех кандидатов, которые примут участие в осенних выборах.

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