Тюменских учителей заставляют участвовать в предварительном голосовании ЕР

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
С вопросом, почему работников сферы образования заставляют голосовать обратилась к губернатору Тюменской области Александру Моору местная жительница.
«Почему в школах принудительно устроили голосование?» — написала Юлия М. на странице губернатора в сети VK.
На вопрос тюменки оперативно отреагировал департамент образования Тюменской области. Чиновники заверили, что участие избирателя в выборах добровольно. Оно является возможностью выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни региона и страны.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 22 мая стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия». Оно продлится до 28 мая включительно. Тюменцы могут проголосовать за тех кандидатов, которые примут участие в осенних выборах.