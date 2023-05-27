Тюменские врачи удалили из тела тюменки 25-килограммовую опухоль

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
К врачам тюменка обратилась после двенадцати лет мучений. Онкологи, анестезиологи и трансфузиологи Медицинского города провели сложную 7-часовую операцию. В итоге доброкачественное образование было удалено, а работа всех органов и систем, которые пострадали от компрессии, восстановлена.
Женщине пришлось провести в больнице месяц. В настоящее время она выписана из медицинского учреждения и в ближайшее время сможет вернуться к полноценной жизни.
Ранее «Наш Город» писал, что власти тюменской области потратят 1,5 миллиона рублей на покупку полисов ДМС для работников, вышедших на пенсию. Всего будет приобретено более 60 страховых полисов.