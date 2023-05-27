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Тюменские врачи удалили из тела тюменки 25-килограммовую опухоль

27 мая 2023, 12:39
Фото: Медицинского город

Тюменские врачи спасли пациентку с 25-килограммовой опухолью

Тюменские медики удалили из брюшной полости пациентки опухоль весом 25 килограммов. Доброкачественное образование сдавливало внутренние органы женщины и приковало ее к постели.
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Тюмень

К врачам тюменка обратилась после двенадцати лет мучений. Онкологи, анестезиологи и трансфузиологи Медицинского города провели сложную 7-часовую операцию. В итоге доброкачественное образование было удалено, а работа всех органов и систем, которые пострадали от компрессии, восстановлена.

Женщине пришлось провести в больнице месяц. В настоящее время она выписана из медицинского учреждения и в ближайшее время сможет вернуться к полноценной жизни.

Ранее «Наш Город» писал, что власти тюменской области потратят 1,5 миллиона рублей на покупку полисов ДМС для работников, вышедших на пенсию. Всего будет приобретено более 60 страховых полисов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Опухоль#Медицинский город#Тюмень#Тюменская область#Пациенты
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