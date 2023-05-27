Тюменские врачи удалили из тела тюменки 25-килограммовую опухоль

К врачам тюменка обратилась после двенадцати лет мучений. Онкологи, анестезиологи и трансфузиологи Медицинского города провели сложную 7-часовую операцию. В итоге доброкачественное образование было удалено, а работа всех органов и систем, которые пострадали от компрессии, восстановлена.