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Сотрудники клининга в шоке: в тюменской квартире обнаружили кучу клопов

27 мая 2023, 15:48
Фото: 1MI

Тюменцы обнаружили кучу тараканов и клопов в одной из квартир по адресу 30 лет Победы

В квартире престарелой бабушки волонтеры обнаружили кучу тараканов и клопов. Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тюмень».
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По словам сотрудников клининга, 82-летняя женщина вся покусана насекомыми. Из-за укусов у неё постоянно возникает кожный зуд.

«Сказала, что вызывали и травили один раз, 30 мая должны ещё раз протравить. Она находится дома и этим дышит, спит на диване, где обитают клопы. Бабушка вся измученная и уставшая, ей нужна помощь», — сообщили волонтёры.

Ранее «Наш город» писал, что жители из разных районов Тюмени жалуются на нашествие клопов.

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#Елена Чебоксарова#Клопы#Тараканы#Насекомые#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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