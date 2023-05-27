Сотрудники клининга в шоке: в тюменской квартире обнаружили кучу клопов

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
По словам сотрудников клининга, 82-летняя женщина вся покусана насекомыми. Из-за укусов у неё постоянно возникает кожный зуд.
«Сказала, что вызывали и травили один раз, 30 мая должны ещё раз протравить. Она находится дома и этим дышит, спит на диване, где обитают клопы. Бабушка вся измученная и уставшая, ей нужна помощь», — сообщили волонтёры.
Ранее «Наш город» писал, что жители из разных районов Тюмени жалуются на нашествие клопов.