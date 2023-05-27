Сотрудники клининга в шоке: в тюменской квартире обнаружили кучу клопов

Тюменцы обнаружили кучу тараканов и клопов в одной из квартир по адресу 30 лет Победы

В квартире престарелой бабушки волонтеры обнаружили кучу тараканов и клопов. Об этом они рассказали в паблике «ЧС Тюмень».

Сюжет Жалоба