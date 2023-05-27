Ремонта не будет: жители тюменской деревни остались без воды из-за пожаров

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
При этом, по факту за техническую воду приходится платить приходится как за очищенную, по стандартному тарифу.
По словам жителей тобольской деревни, обращения к главе Малозеркальског сельского поселения Виктору Кадочникову результата не дали. Пришел лишь ответ, что работы по промывке централизованных сетей водоснабжения в деревне Нижние Аремзяны запланированы на май — июнь 2023 года, после окончания особого противопожарного периода.
В связи со сложившей ситуацией жители деревни обратились с просьбой о помощи к главе администрации Тобольска Максиму Афанасьеву.
«Уважаемый Максим Викторович, вот уже много лет мы живем с ужасной водой, что в свою очередь очень затрудняет нашу жизнь. Мы не можем нормально осуществлять бытовые потребности. Наши садики и школы вынуждены покупать бутилированную воду, чтобы готовить деткам кушать, а иногда и вовсе закрываются. Фильтров не хватает даже на неделю. Неоднократно писались письма и главе и ЖКХ. Они утверждают, что производили очистку фильтров, но это не спасает ситуацию», — отметили в обращении селяне.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на данный момент действуют 6 ландшафтных и 9 лесных пожаров. За минувшие сутки были ликвидированы порядка 14 очагов возгорания.