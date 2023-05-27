Ремонта не будет: жители тюменской деревни остались без воды из-за пожаров

По словам жителей тобольской деревни, обращения к главе Малозеркальског сельского поселения Виктору Кадочникову результата не дали. Пришел лишь ответ, что работы по промывке централизованных сетей водоснабжения в деревне Нижние Аремзяны запланированы на май — июнь 2023 года, после окончания особого противопожарного периода.