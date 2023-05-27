Пропавшую накануне в Тюмени пенсионерку нашли мертвой

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
«Найдена. Погибла», — сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».
Ориентировка с информацией о пропавшей Галины Шабалиной была распространена в пятницу вечером в социальных сетях. Было указано, что пенсионерка днем ушла из дома по улице Ставропольской и после этого перестала выходить на связь с родными. Ночью поисковики сообщили, что поиски завершены — Галина Шабалина погибла.
Ранее «Наш Город» писал, что в Турции пропала уроженка Тюмени Татьяна Чистякова. Девушка переехала в Турцию два года назад. После 31 марта тюменка перестала выходить на связь с родными и друзьями.