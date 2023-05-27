nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Изображение материала

Пропавшую накануне в Тюмени пенсионерку нашли мертвой

27 мая 2023, 04:10
Фото: ПО «Белая Сова-Тюмень»

Пропавшую накануне в Тюмени 75-летнюю пенсионерку нашли мертвой

В Тюмени завершены поиски пропавшей накануне днем 75-летней Галины Шабалиной. Пожилую женщину нашли мертвой. О подробностях происшествия не сообщается.
Сюжет
Тюмень
«Найдена. Погибла», — сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова — Тюмень».

Ориентировка с информацией о пропавшей Галины Шабалиной была распространена в пятницу вечером в социальных сетях. Было указано, что пенсионерка днем ушла из дома по улице Ставропольской и после этого перестала выходить на связь с родными. Ночью поисковики сообщили, что поиски завершены — Галина Шабалина погибла.

Ранее «Наш Город» писал, что в Турции пропала уроженка Тюмени Татьяна Чистякова. Девушка переехала в Турцию два года назад. После 31 марта тюменка перестала выходить на связь с родными и друзьями.

Читайте также:
Девушка пропала без вести: родственники ищут тюменку в Турции. Фото
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Поиск#Поиск человека#Пропавшие#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
Вчера, 07:45
«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного
25 мая 12:24
Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше
Вчера, 03:28
«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста
25 мая 09:12
Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год
Вчера, 04:22
«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ
Вчера, 08:32