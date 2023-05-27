Пропавшую накануне в Тюмени пенсионерку нашли мертвой

Ориентировка с информацией о пропавшей Галины Шабалиной была распространена в пятницу вечером в социальных сетях. Было указано, что пенсионерка днем ушла из дома по улице Ставропольской и после этого перестала выходить на связь с родными. Ночью поисковики сообщили, что поиски завершены — Галина Шабалина погибла.