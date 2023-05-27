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Поведение тюменца, который сжег иконы, назвали недопустимым в РПЦ

27 мая 2023, 10:42
Фото: 1MI

В РПЦ назвали недопустимым поступок тюменца, который сжег две иконы

В РПЦ осудили поведение тюменца, который накануне сжег рядом с мусорным баком две иконы. По словам заместителя главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, такой поступок является недопустимым.
Сюжет
Тюмень
Фото: Темы Тюмени

В тоже время он предположил, что мужчина, совершивший его, может быть психически нездоров.

«Сложно судить, не зная всех обстоятельств дела. Наиболее вероятной причиной такого поведения является психическое заболевание этого человека. Наличие психических отклонений устанавливается назначаемой государственной экспертизой, соответственно, по ее итогам принимается решение о том, насколько человек может нести ответственность за то преступление, которое он совершает. Любому верующему человеку очевидно, что сожжение религиозных символов, религиозных святынь абсолютно недопустимо», — подчеркнул Вахтанга Кипшидзе в разговоре с Газета.Ru.

Известно, что в Тюмени тюменцев, совершившим религиозное преступление уже заинтересовалась полиция.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу вечером во дворе на улице Маршала Захарова местный житель сжег две иконы. Свое поведение он объяснил тем, что в иконы не верит, а поджег для того, чтобы никто другой не смог забрать их себе.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Иконы#РПЦ#Тюмень#Тюменская область
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