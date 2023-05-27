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Не сотвори себе кумира: житель Тюмени сжег две иконы возле мусорки

27 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI

Житель Тюмени сжег две иконы возле мусорки

Необычный инцидент произошел накануне вечером во дворе одного из домов на улице Маршала Захарова. Здесь у мусорного контейнера местный житель сжег две иконы.
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Тюмень

 

На вопрос соседей, зачем он это делает, тюменец сообщил, что в иконы не верит. А сжег их для того, чтобы никто не смог забрать себе.

«Не создавай себе кумира. Иконы — это тоже кумир. А святые и все остальное является идолами», — пояснил тюменец.

Ранее «Наш Город» писал, что во время пожара, бушевавшем в тюменском селе Успенка в начале мая, местная жительница встала на колени перед огнем, держа в руках икону. Женщина молитвами пыталась остановить распространения пожара в жилой зоне.

Во время пожара в Тюменском районе в начале мая в четырёх населенных пунктах Тюменского района огонь уничтожил 21 дом. 11 домов получили повреждения. Также от огня пострадали 130 построек, 5 частных объектов экономики.

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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Иконы#Валентина Бурнашева#Видео
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