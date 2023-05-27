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Крупная развлекательная программа в центре города ожидает тюменцев 1 июня

27 мая 2023, 15:17
Фото: 1MI

Мультицентр «Контора пароходства» организует праздник в честь Дня защиты детей

Развлекательную программу проведут в Тюмени 1 июня в честь Международного дня защиты детей в мультицентре «Контора пароходства», рассказали в пресс-службе организации.
Сюжет
Дети

Старые мультфильмы на большом экране можно будет увидеть 1 июня, начиная с 12.00. Среди них: «Золушка» (1949), «Пиноккио» (1940), «Алиса в стране чудес» (1951).

С 15.00 для детей пройдут мастер-классы, а на улице можно будет посмотреть на выступление танцевального коллектива «Печать танцев».

Вечером здесь организуют детскую ярмарку, а к концу праздничного дня, с 18.30, — дискотеку.

Ранее «Наш город» писал, что 1 июня в Тюмени не будут продавать алкоголь.

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#Елена Чебоксарова#Дети#День защиты детей#Общество#Праздники#Новости тюмени#Тюменцы
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