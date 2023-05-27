Крупная развлекательная программа в центре города ожидает тюменцев 1 июня

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Старые мультфильмы на большом экране можно будет увидеть 1 июня, начиная с 12.00. Среди них: «Золушка» (1949), «Пиноккио» (1940), «Алиса в стране чудес» (1951).
С 15.00 для детей пройдут мастер-классы, а на улице можно будет посмотреть на выступление танцевального коллектива «Печать танцев».
Вечером здесь организуют детскую ярмарку, а к концу праздничного дня, с 18.30, — дискотеку.
Ранее «Наш город» писал, что 1 июня в Тюмени не будут продавать алкоголь.