Килограмм лука подорожал в тюменских магазинах на 55%

В тоже время в Тюменской области подешевели крупы, бобовые, макароны молоко и подсолнечное масло — снижение цен в диапазоне от 2,4 до 8,6%. Кроме того, на 13,4% с начала года снизилась стоимость трикотажных изделий, на 10,5% — обуви и одежды.