Килограмм лука подорожал в тюменских магазинах на 55%

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Морковь теперь стоит дороже на 38% — стоимость килограмма составляет 61,49 рублей, стоимость яблок выросла до 125 рублей за килограмм (за последнюю неделю рост составил 5,5%).
Также в регионе увеличились на 6,1% цены колбасу, продукты из мяса и птицы, на 4,3% — на рыбу и морепродукты, на 3,5-3,8% — яйца и хлеб, на 2% увеличилась стоимость сахара, сообщили в Тюменьстате.
Сегодня килограмм говядины стоит 515 рублей, свинины — 304 рубля, курицы — 209 рублей. Стоимость баранины увеличилась с начала года на 148 рублей или 25,3%. Стоимость килограмма этого мяса в среднем составляет 737 рублей. Сосиски, колбасы и сардельки можно купить по цене от 443 рублей за килограмм, рыбу — от 250 рублей.
По информации сервиса «Ай-Мониторинг», стоимость десятка яиц увеличилась до 86,7 рублей, килограмма сахара — до 67,6 рублей, килограмм хлеба теперь стоит порядка 94 рублей.
В тоже время в Тюменской области подешевели крупы, бобовые, макароны молоко и подсолнечное масло — снижение цен в диапазоне от 2,4 до 8,6%. Кроме того, на 13,4% с начала года снизилась стоимость трикотажных изделий, на 10,5% — обуви и одежды.
В сфере услуг по всем направлениям наблюдался рост. С начала года зарубежный туризм вырос в цене на 33%, ветеринарные услуги — на 11,4%, медицинские услуги — на 7,5%, юридические — на 4%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области более чем на 1 рубль за последний месяц подорожал моторный газ. Сегодня литр этого вида топлива стоит от 17,5 до 18,5 рублей.