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Число пожаров в Тюменской области может возрасти из-за жаркой погоды

27 мая 2023, 03:25
Фото: МЧС

В Тюменской области действуют 9 лесных пожаров

Девять лесных пожаров, в том числе четыре локализованных, действуют на территории Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Очаги возгорания, по данным сервиса Аэрокосмос, зарегистрированы в Тобольском, Сладковском, Уватском, Вагайском, Аромашевском районах.

За последние сутки в регионе произошло четыре новых лесных пожара, ликвидировано три пожара на площади 8 гектаров.

По погодным условиям, 27 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти прогнозируют из-за жаркой погода в Тюменской области ожидается рост риска возникновения природных пожаров. По прогнозам синоптиков, жара продержится в регионе, как минимум, еще неделю.

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