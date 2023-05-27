Число пожаров в Тюменской области может возрасти из-за жаркой погоды

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Очаги возгорания, по данным сервиса Аэрокосмос, зарегистрированы в Тобольском, Сладковском, Уватском, Вагайском, Аромашевском районах.
За последние сутки в регионе произошло четыре новых лесных пожара, ликвидировано три пожара на площади 8 гектаров.
По погодным условиям, 27 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), в Уватской авиазоне — IV класс пожарной опасности (высокая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти прогнозируют из-за жаркой погода в Тюменской области ожидается рост риска возникновения природных пожаров. По прогнозам синоптиков, жара продержится в регионе, как минимум, еще неделю.