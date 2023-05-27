Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Сладковском районе

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Похороны военного состоялись накануне в селе Сладково.
«Проводили в последний путь Тюрина Сергея, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с земляком прошла со всеми военными почестями. Выражаем глубокие слова соболезнования родным и близким», — сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в поселке Новый Тап прошла церемония прощания с жителем Тюменской области Данилом Марделло, погибшим при выполнении задания в ходе СВО. У военного остались родители, жена и дочь.