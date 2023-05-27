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Бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в Сладковском районе

27 мая 2023, 03:46
Фото: тг-канал Александр Иванов

В Тюменской области похоронили бойца ЧВК «Вагнер»

Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области Сергей Тюрин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Тюменец получил смертельные ранения во время выполнения боевого задания.
Сюжет
Тюмень
Фото: тг-канал Александр Иванов

Похороны военного состоялись накануне в селе Сладково.

«Проводили в последний путь Тюрина Сергея, погибшего в ходе специальной военной операции. Церемония прощания с земляком прошла со всеми военными почестями. Выражаем глубокие слова соболезнования родным и близким», — сообщил глава Сладковского района Александр Иванов.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в поселке Новый Тап прошла церемония прощания с жителем Тюменской области Данилом Марделло, погибшим при выполнении задания в ходе СВО. У военного остались родители, жена и дочь.

#Валентина Бурнашева#СВО#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область
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