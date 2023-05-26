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Жильцы дома на Республики почти год жалуются на соседку бросающую в окно мебель. Фото

26 мая 2023, 15:26
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы очти год жалуются на соседку бросающую в окно мебель. Фото

Тюменцы из пятого подъезда дома на улице Республики, 146, жалуются на неадекватную соседку. Она часто выбрасывает вещи, мебель и бытовой мусор с балкона.
«В подъезде постоянно устраиваются на ночь ее многочисленные друзья, под дозой. Вызываем полицию, участкового, которые по их словам ничего не могут сделать. Мама у этой особы инвалид, живет от своей дочурки отдельно, воспитывает ее сына», - сообщает подписчица паблика «ЧС Тюмень».

Жильцы дома пока не знают, что с эти делать, от упавшей мебели могут пострадать прохожие.

В августе 2022 года «Наш город» сообщал об этой женщине. Тогда она бросала вещи в продавцов ягод и овощей.  

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Неадекватные личности
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