Жильцы дома на Республики почти год жалуются на соседку бросающую в окно мебель. Фото

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
«В подъезде постоянно устраиваются на ночь ее многочисленные друзья, под дозой. Вызываем полицию, участкового, которые по их словам ничего не могут сделать. Мама у этой особы инвалид, живет от своей дочурки отдельно, воспитывает ее сына», - сообщает подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Жильцы дома пока не знают, что с эти делать, от упавшей мебели могут пострадать прохожие.
В августе 2022 года «Наш город» сообщал об этой женщине. Тогда она бросала вещи в продавцов ягод и овощей.