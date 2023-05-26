nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Изображение материала

Защита Бережного будет обжаловать приговор суда в деле об убийстве девочки

26 мая 2023, 12:46
Фото: 1MI

Адвокат Виталия Бережного заявил об обжаловании приговора суда

Адвокат Александр Почуев заявил, что защита Бережного будет обжаловать сегодняшний приговор Московского городского суда. 26 мая стало известно, что его приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 8-летней Насти.
«Сторона защиты заявляет о намерении обжаловать вынесенный приговор как незаконный, поскольку состоявшееся в Мосгорсуде судебное разбирательство по «делу Бережного» не может быть признано справедливым. Судебное разбирательство проходило с явным обвинительным уклоном, с многочисленными процессуальными нарушениями со стороны суда и гособвинения, включая откровенное попирание принципов состязательности и равноправия сторон», - отметил в своём Telegram-канале адвокат Александр Почуев.

Он подчеркнул, что суд убрал из приговора обвинение в похищении человека. Виталий Бережной в ходе всего судебного настаивал и продолжает настаивать на своей невиновности.

Вчера «Наш город» сообщал, что в Москве присяжные вынесли обвинительный вердикт в деле об убийстве тюменской девочки.

Читайте также:
«В тюрьму на пожизненный срок»: в Москве осудили Виталия Бережного
#Общество#Дела судебные#Уголовные дела#Убийство#Адвокаты#Александр Мязин
Подпишитесь
«Останемся без реки»: Тура за 9 дней обмелела на 36 сантиметров
Сегодня, 07:45
«Труп был в холодильнике?»: ТОП — 5 загадок дела Виталия Бережного
Вчера, 12:24
Дожди помогли? Пожаров в Тюменской области стало меньше
Сегодня, 03:28
«Прокурор убежал из зала»: в суде прошло громкое заседание по делу коммуниста
Вчера, 09:12
Главный сантирный врач Тюменской области не стала отчитываться о доходах за 2022 год
Сегодня, 04:22
«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 08:32