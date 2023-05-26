Защита Бережного будет обжаловать приговор суда в деле об убийстве девочки

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
«Сторона защиты заявляет о намерении обжаловать вынесенный приговор как незаконный, поскольку состоявшееся в Мосгорсуде судебное разбирательство по «делу Бережного» не может быть признано справедливым. Судебное разбирательство проходило с явным обвинительным уклоном, с многочисленными процессуальными нарушениями со стороны суда и гособвинения, включая откровенное попирание принципов состязательности и равноправия сторон», - отметил в своём Telegram-канале адвокат Александр Почуев.
Он подчеркнул, что суд убрал из приговора обвинение в похищении человека. Виталий Бережной в ходе всего судебного настаивал и продолжает настаивать на своей невиновности.
Вчера «Наш город» сообщал, что в Москве присяжные вынесли обвинительный вердикт в деле об убийстве тюменской девочки.