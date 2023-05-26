За пытки над задержанными в Тюмени арестовали двух силовиков

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
По данным источника, сотрудники правоохранительных органов отправлены в СИЗО за пытки и издевательства над задержанными, пишет Ура.ру.
По информации, распространенной в социальных сетях, известно, что оба сотрудника работают в отделе полиции, расположенном в Тюмени на улице Тульской, 3. Также указано, что ранее арестованные силовики вышли на банду угонщиков. Двое участников группы были задержали, третьему удалось сбежать.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в апреле этого года вернулся с СВО начальник исправительной колонии №1 в Тюмени Игорь Чурсин, осужденный в 2020 году на 8 лет за взятки от заключенных.
Он признан виновным по статьям «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконное хранение боеприпасов», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».