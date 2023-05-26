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За пытки над задержанными в Тюмени арестовали двух силовиков

26 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI

В Тюмени арестовали двух силовиков за пытки над задержанными

В Тюмени под арест отправили двух сотрудников областного УМВД. Силовиков подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 статьи 285 Уголовного кодекса).
Сюжет
Тюмень

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов отправлены в СИЗО за пытки и издевательства над задержанными, пишет Ура.ру.

По информации, распространенной в социальных сетях, известно, что оба сотрудника работают в отделе полиции, расположенном в Тюмени на улице Тульской, 3. Также указано, что ранее арестованные силовики вышли на банду угонщиков. Двое участников группы были задержали, третьему удалось сбежать.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень в апреле этого года вернулся с СВО начальник исправительной колонии №1 в Тюмени Игорь Чурсин, осужденный в 2020 году на 8 лет за взятки от заключенных.

Он признан виновным по статьям «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконное хранение боеприпасов», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#УМВД России по Тюменской области#Превышение должностных полномочий#Тюмень#Тюменская область
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