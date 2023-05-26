Власти ищут инвестора на комплекс строений в 30 км от Тюмени

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Село находится в 30 километрах от Тюмени на улице Студенческая. Стоит отметить, что в 2021 году участок хотели продать.
«Объекты недвижимости находятся практически в центре села, недалеко от перекрестка основных улиц, имеют асфальтированные подъездные пути. При этом недалеко от комплекса объектов находится сосновый лес, река», – сообщается на сайте Департамента имущественных отношений Тюменской области.
Общая площадь участке почти 55 тысяч квадратных метров, тут расположены нежилые здания.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с 2016 года не могут продать ТЦ «Матрица» за 299 млн рублей.