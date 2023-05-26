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Власти ищут инвестора на комплекс строений в 30 км от Тюмени

26 мая 2023, 13:22
Фото: 72to.ru

Тюменские власти готовы отдать инвесторам комплекс строений в 30 км от Тюмени

Тюменские власти продолжают искать инвестора для детского лагеря в Успенке. Здесь есть очень большой участок, асфальтированные подъезды и объекты недвижимости.

Село находится в 30 километрах от Тюмени на улице Студенческая. Стоит отметить, что в 2021 году участок хотели продать.

«Объекты недвижимости находятся практически в центре села, недалеко от перекрестка основных улиц, имеют асфальтированные подъездные пути. При этом недалеко от комплекса объектов находится сосновый лес, река», – сообщается на сайте Департамента имущественных отношений Тюменской области.

Общая площадь участке почти 55 тысяч квадратных метров, тут расположены нежилые здания.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с 2016 года не могут продать ТЦ «Матрица» за 299 млн рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес
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