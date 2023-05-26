В России новые штрафы за карты, собак и шум днём

Граница на замке: депутаты Госдумы приняли 25 мая во втором и третьем чтениях поправки в КоАП. Они предусматривают штрафы до 1 млн рублей для юрлиц, а для физлиц – штраф 3 тысяч рублей за публичную демонстрацию карт, на которых нет новых регионов. Все ранее напечатанные атласы дорог и карты становятся юридически токсичными. Уже потом один из депутатов Госдумы уточнил, что не будут признаваться экстремистскими материалами ранее напечатанные карты.