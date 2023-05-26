В России новые штрафы за карты, собак и шум днём

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
Теперь нельзя распространять карты без новых регионов России.
Граница на замке: депутаты Госдумы приняли 25 мая во втором и третьем чтениях поправки в КоАП. Они предусматривают штрафы до 1 млн рублей для юрлиц, а для физлиц – штраф 3 тысяч рублей за публичную демонстрацию карт, на которых нет новых регионов. Все ранее напечатанные атласы дорог и карты становятся юридически токсичными. Уже потом один из депутатов Госдумы уточнил, что не будут признаваться экстремистскими материалами ранее напечатанные карты.
Рособрнадзор уже пообещал, что карты для сдачи ЕГЭ по географии тоже заменят. Закон вступит в силу после одобрения Совфедом. Эксперты рекомендуют удалить посты в ВК, где вы репостнули что-то с картой мира.
Теперь запрещено разрешать своим животным кусать людей и чужое имущество
В Госдуме приняли штрафы для владельцев животных за нарушение правил их содержания и за нанесённый ими ущерб. Физлица могут заплатить от 1,5 до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными для граждан утверждены штрафы 5.000-15.000 рублей.
На 1 000 рублей могут оштрафовать за шум днём в жилых кварталах. В данный момент по закону соблюдать тишину необходимо только с 22 часов вечера до 7 часов утра. Детали новых ограничений пока не опубликованы: законопроект сначала должен рассмотреть профильный комитет. Так что пока есть надежда, что, наконец, можно будет остановить произвол шумных соседей.
25 мая Госдума утвердила оборотные штрафы (процент от выручки) для операторов связи, которые не желают сотрудничать с силовиками и отказываются устанавливать у себя СОРМ.
Ещё депутаты решили отменить штраф за проживание не по прописке без временной регистрации. Ранее за это могли оштрафовать на 2 000 рублей.
Также рьяно, как полицейские борются с теми, у кого нет регистрации, депутаты Госдумы вводят новые запреты. Как теперь изучать историю, не говоря уже о географии с контурными картами, которые придется перепечатывать после каждого нового успеха российской армии в СВО – пока непонятно.