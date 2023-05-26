В рамках НМЭК РЭО организовал модный показ с коллекциями из вторсырья

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Издание gorod55.ru пишет, что вице-премьер Виктория Абрамченко приняла участие в создании одной из коллекций. Также участие в мероприятии приняли ведущая, главный редактор журнала Super Алена Жигалова и российский модельер заслуженный художник Игорь Чапурин.
По словам Виктории Абрамченко, коллекция получилась замечательная. Апсайклинг становится трендом и является интересным решением. Она отметила, что увидела на подиуме много интересных работ молодых дизайнеров, которые не уступают модным домам. В Российской Федерации из двухсот тысяч тонн текстильных отходов утилизируется около 5 — 10 процентов.
«Поэтому так важно, чтобы каждый из нас отправлял старую одежду не в общий бак, а сдавал на переработку или отдавал ее нуждающимся. А такой способ использования старой одежды, как апсайклинг, это совершенно точно одно из решений. Свою нишу в модной индустрии апсайклинг точно займет», — сказала Абрамченко.
В рамках показа были представлены три коллекции: от студентов академии им. А. Л. Штиглица, известного модельера Санкт-Петербурга Татьяны Парфеновой, а также коллекция, которая была создана и впервые продемонстрирована на форуме «Таврида.АРТ» в прошлом году.
Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что студенты создали коллекцию из вторичного сырья, которое было собрано в рамках акции «Чистое будущее: войди в историю устойчивой моды». Жители Санкт-Петербурга сдавали старые предметы гардероба и текстильные изделия, из которых затем пошили новые модные вещи, представленные на показе мод. Молодые дизайнеры показали актуальность апсайклинга и то, как он органично вписывается в модную индустрию.
«Коллекции посвящены таким темам, как устойчивое развитие и сохранение природных ресурсов», — сказал Буцаев.
Двадцать пятого и двадцать шестого мая проходит Х Невский международный экологический конгресс, в рамках которого Российский экологический оператор проводит профильные мероприятия. В их числе — экомарафон, субботники, выставка современного искусства, показ мод. Также работает мастерская переработки.