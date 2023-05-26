В рамках НМЭК РЭО организовал модный показ с коллекциями из вторсырья

«Поэтому так важно, чтобы каждый из нас отправлял старую одежду не в общий бак, а сдавал на переработку или отдавал ее нуждающимся. А такой способ использования старой одежды, как апсайклинг, это совершенно точно одно из решений. Свою нишу в модной индустрии апсайклинг точно займет», — сказала Абрамченко.