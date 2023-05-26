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В Ишиме сгорел четырехквартирный дом. Фото

26 мая 2023, 10:21
Фото: Скрин Ишим пере Подслушано

Деревянный дом полностью сгорел в Ишиме на улице Калинина. Фото

По данным подписчиков паблика «Ишим пере Подслушано», 26 мая в городе загорелся 4-квартирный дом. Всё произошло на улице Калинина.

На место инцидента прибыли спасатели и электрики. Строение выгорело полностью, ущерб значительный. О пострадавших ничего не сообщается.

Сегодня «Нашему городу» стало известно, что ландшафтный пожар площадью 100 гектаров рядом с селом Борки был локализован. В настоящее время угрозы распространения огня нет, сообщили противопожарной службе региона. Возгорание произошло накануне днем, огонь подходил к жилым постройкам. 

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Работа
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