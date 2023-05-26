В Ишиме сгорел четырехквартирный дом. Фото

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
На место инцидента прибыли спасатели и электрики. Строение выгорело полностью, ущерб значительный. О пострадавших ничего не сообщается.
Сегодня «Нашему городу» стало известно, что ландшафтный пожар площадью 100 гектаров рядом с селом Борки был локализован. В настоящее время угрозы распространения огня нет, сообщили противопожарной службе региона. Возгорание произошло накануне днем, огонь подходил к жилым постройкам.