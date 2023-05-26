УСТЭК приступила к реконструкции трех муниципальных котельных Тюмени

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
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Updated Сегодня, 10:47
Строительно-монтажные работы подрядными организациями на строительных площадках начнутся в период с 23.05.23 по 30.05.23 после завершения подготовительного этапа работ: закупки материалов и оборудования, устройства строительной площадки.
На всех котельных предполагается комплекс работ по полной замене оборудования с приведением установленной мощности котельных к фактически подключённой с учетом перспективы подключения новых потребителей. Мощность котельной № 13 на текущий момент составляет 4,3 Гкал/ч, после реконструкции снизится до 0,55 Гкал/ч, мощность котельной № 14 сейчас 11,18 Гкал/ч, после проведения работ станет 5,7 Гкал/ч; мощность котельной № 23 с 2,76 Гкал/ч увеличится до 3,3 Гкал/ч.
К данным котельным подключено 25 многоэтажных и 18 частных жилых домов, спортивная школа, городская поликлиника, детский сад, а также здания Государственного аграрного университета Северного Зауралья.
Длительная эксплуатация и естественное старение строительных материалов и конструкций (физический износ) привели к тому, что было принято решение об установке на объектах по улицам Гагарина и Белоярская в ходе реконструкции блочно-модульных котельных полностью заводского изготовления. В свою очередь, зданию котельной № 13 по улице Казаровская предстоит проведение ремонтно-восстановительных мероприятий, так как строительные конструкции здания находятся в технически исправном состоянии. Строительно-монтажные работы по реконструкции всех трех котельных, в соответствии со сводным годовым планом, будут завершены до 15 сентября.
На эти цели планируется потратить 177 млн. рублей. Всего в рамках Инвестиционной программы УСТЭК в период 2023–2027 годов запланирована реконструкция 12 муниципальных котельных.
Напомним, что за предыдущие три года УСТЭК проведена реконструкция четырех котельных мощностью от 1,032 до 21,34 Гкал/ч.