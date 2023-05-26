УСТЭК приступила к реконструкции трех муниципальных котельных Тюмени

Длительная эксплуатация и естественное старение строительных материалов и конструкций (физический износ) привели к тому, что было принято решение об установке на объектах по улицам Гагарина и Белоярская в ходе реконструкции блочно-модульных котельных полностью заводского изготовления. В свою очередь, зданию котельной № 13 по улице Казаровская предстоит проведение ремонтно-восстановительных мероприятий, так как строительные конструкции здания находятся в технически исправном состоянии. Строительно-монтажные работы по реконструкции всех трех котельных, в соответствии со сводным годовым планом, будут завершены до 15 сентября.