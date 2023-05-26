Ученые обнаружили возможную причину синдрома внезапной детской смерти

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Данный фактор может стать критичным, если к этому добавятся внешние факторы, например, сон вниз лицом . Об этом пишет RTVI со ссылкой на зарубежные СМИ.
В США от СДВС ежегодно умирают в среднем 39 из 100 тысяч новорожденных. Однако, до конца не ясны связь между биологическими аномалиями серотонинэргической системы и причиной смерти, и на данный момент нет возможности для выявления детей с такими аномалиями.
Ученые призывают следовать советам по безопасному сну, чтобы предотвратить СВДС.