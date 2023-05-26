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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Ученые обнаружили возможную причину синдрома внезапной детской смерти

26 мая 2023, 14:08
Американские ученые провели исследование, которое показало, что аномалии в работе серотониновых рецепторов 5-HT2A/C в продолговатом мозге могут стать причиной внезапной смерти детей в первый год жизни (СВДС).

Данный фактор может стать критичным, если к этому добавятся внешние факторы, например, сон вниз лицом . Об этом пишет RTVI со ссылкой на зарубежные СМИ.

В США от СДВС ежегодно умирают в среднем 39 из 100 тысяч новорожденных. Однако, до конца не ясны связь между биологическими аномалиями серотонинэргической системы и причиной смерти, и на данный момент нет возможности для выявления детей с такими аномалиями.

Ученые призывают следовать советам по безопасному сну, чтобы предотвратить СВДС.

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