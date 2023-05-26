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Published Сегодня, 06:26

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Тюменцы обнаружили на детской площадке голого мужчину

26 мая 2023, 06:26
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени около детской площадки местные жители нашли голого мужчину

Свидетелями необычной картины стали накануне жители тюменского ЖК «Москва». Рядом с одной из детских площадок горожане заметили лежащего на газоне голого мужчину.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень
«Ужасная картина. Парень лет 28-35 лежит во дворе ЖК „Москва“ в „чем мать родила“, в центре детской площадки. По всей видимости, под чем-то. Ужас», — сообщили тюменцы в социальных сетях.

Неравнодушные прохожие вызвали на место ЧП медиков скорой помощи и сотрудников полиции. Как выяснилось. Молодой человек был просто пьян. Медицинская помощь ему не потребовалась, а вот в отделение полиции поехать пришлось

Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на тюменского нудиста был составлен административный протокол. Теперь ему грозит либо штраф, либо административный арест.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени, захватившего в заложники сотрудников магазина в марте этого, будут судить. Уголовное дело в отношении 34-летнего тюменца рассмотрит в ближайшее время военный окружной суд Екатеринбурга.

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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Сотрудники полиции#Голые люди#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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