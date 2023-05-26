Тюменцы обнаружили на детской площадке голого мужчину

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
«Ужасная картина. Парень лет 28-35 лежит во дворе ЖК „Москва“ в „чем мать родила“, в центре детской площадки. По всей видимости, под чем-то. Ужас», — сообщили тюменцы в социальных сетях.
Неравнодушные прохожие вызвали на место ЧП медиков скорой помощи и сотрудников полиции. Как выяснилось. Молодой человек был просто пьян. Медицинская помощь ему не потребовалась, а вот в отделение полиции поехать пришлось
Как сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на тюменского нудиста был составлен административный протокол. Теперь ему грозит либо штраф, либо административный арест.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени, захватившего в заложники сотрудников магазина в марте этого, будут судить. Уголовное дело в отношении 34-летнего тюменца рассмотрит в ближайшее время военный окружной суд Екатеринбурга.