Тюменскую исправительную колонию №1 уберут из центра города

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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По информации источника, сотрудники ИК №1 и осужденные будут переведены в другие колонии юга тюменского региона в течение нескольких месяцев, пишет 72.ру.
Заметим, что в Тюмени вопрос о переносе ИК и СИЗО, расположенный в центре города, рассматривается уже давно. Еще три года назад федеральный Минюст предлагал переезд учреждений за пределы города. Однако эта тема со временем была забыта.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начали разбирать торговые павильона рынка «На Минской». Также с 15 мая в областной столице прекратил работу крытый рынок «Червишевский». Торговля на улице пока ведется.