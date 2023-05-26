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Тюменскую исправительную колонию №1 уберут из центра города

26 мая 2023, 04:53
Фото: 1MI

Исправительную колонию №1 в центре Тюмени планируют расформировать

Тюменскую исправительную колонию № 1, расположенную в центре города на улице Ялуторовской, 46, могут расформировать. Документ о предстоящем закрытии и переносе исправительного учреждения поступил из Москвы.
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Тюмень

По информации источника, сотрудники ИК №1 и осужденные будут переведены в другие колонии юга тюменского региона в течение нескольких месяцев, пишет 72.ру.

Заметим, что в Тюмени вопрос о переносе ИК и СИЗО, расположенный в центре города, рассматривается уже давно. Еще три года назад федеральный Минюст предлагал переезд учреждений за пределы города. Однако эта тема со временем была забыта.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начали разбирать торговые павильона рынка «На Минской». Также с 15 мая в областной столице прекратил работу крытый рынок «Червишевский». Торговля на улице пока ведется.

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#Общество#Новости тюмени#УФСИН#Исправительная колония#Исправительные учреждения#СИЗО#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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