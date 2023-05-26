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Тюменские выпускники приступили к сдаче экзаменов ЕГЭ

26 мая 2023, 14:20
Фото: 1MI

В Тюмени выпускники школ 26 мая приступили к сдаче трех экзаменов ЕГЭ

С сегодняшнего дня в Тюмени стартовали первые экзамены ЕГЭ. Более 10 тысяч школьников сдают литературу, географию и химию.

26 мая сели за парты выбравшие для поступления в вузы литературу, географию и химию. Все экзамены начинаются в 10 утра, молодым людям отводится на экзамен 3 часа.

Ученикам нужно взять с собой паспорт и две гелевые ручки. На ЕГЭ по географии можно пользоваться линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором. Официальные результаты ЕГЭ следует ожидать 13 июня, для поступления в университеты школьникам надо набрать минимум 40 баллов на литературе и географии, 39 баллов — на химии.

Ранее «Наш город» сообщал что «последние звонки» в школах Тюменской области пройдут до 23 мая. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экзамены#Школы#Спортивные школы
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