Тюменские выпускники приступили к сдаче экзаменов ЕГЭ

Ученикам нужно взять с собой паспорт и две гелевые ручки. На ЕГЭ по географии можно пользоваться линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором. Официальные результаты ЕГЭ следует ожидать 13 июня, для поступления в университеты школьникам надо набрать минимум 40 баллов на литературе и географии, 39 баллов — на химии.