Тюменские выпускники приступили к сдаче экзаменов ЕГЭ

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
26 мая сели за парты выбравшие для поступления в вузы литературу, географию и химию. Все экзамены начинаются в 10 утра, молодым людям отводится на экзамен 3 часа.
Ученикам нужно взять с собой паспорт и две гелевые ручки. На ЕГЭ по географии можно пользоваться линейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором. Официальные результаты ЕГЭ следует ожидать 13 июня, для поступления в университеты школьникам надо набрать минимум 40 баллов на литературе и географии, 39 баллов — на химии.
Ранее «Наш город» сообщал что «последние звонки» в школах Тюменской области пройдут до 23 мая.