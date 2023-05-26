Тюменские власти разрешили жителям региона купаться, но не везде

В опубликованном документе указано, что «с 20:00 7.05.2023 введен запрет на посещение граждан, использующих водные объекты для плавания на маломерных судах и эксплуатации баз для их стоянок, за исключением зон рекреации водных объектов, используемых в установленном законом порядке».