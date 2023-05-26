Тюменские власти разрешили жителям региона купаться, но не везде

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В опубликованном документе указано, что «с 20:00 7.05.2023 введен запрет на посещение граждан, использующих водные объекты для плавания на маломерных судах и эксплуатации баз для их стоянок, за исключением зон рекреации водных объектов, используемых в установленном законом порядке».
Данное уточнение означает, что принимать водные процедуры тюменцам разрешено, но только в местах с оборудованными пляжными зонами.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на данный момент положительные заключения Роспотребнадзора получили только два водоема — акватория озера Верхнее Кривое (база отдыха «Верхний бор») и озеро, расположенное на территории санатория «Сибирь».