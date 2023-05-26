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Тюменские власти разрешили жителям региона купаться, но не везде

26 мая 2023, 14:10

Тюменские власти отменили запрет на посещение некоторых водоемов, введенный из-за ЧС

Тюменские власти пояснили, в каких водоемах можно купаться жителям региона. Поправки в постановление губернатора региона «О введении режима чрезвычайной ситуации» внес сегодня Александр Моор.
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Тюмень

В опубликованном документе указано, что «с 20:00 7.05.2023 введен запрет на посещение граждан, использующих водные объекты для плавания на маломерных судах и эксплуатации баз для их стоянок, за исключением зон рекреации водных объектов, используемых в установленном законом порядке».

Данное уточнение означает, что принимать водные процедуры тюменцам разрешено, но только в местах с оборудованными пляжными зонами.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на данный момент положительные заключения Роспотребнадзора получили только два водоема — акватория озера Верхнее Кривое (база отдыха «Верхний бор») и озеро, расположенное на территории санатория «Сибирь».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Водоемы#Запрет#Купальный сезон#Тюменская область
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