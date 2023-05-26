Суд не стал для заключать под стражу тюменских полицейских, обвиняемых в пытках

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
«Как стало известно из представленных суду материалов, по ул. Тульской в Тюмени обвиняемые, при задержании подозреваемого в совершении преступления, превысили свои должностные полномочия», - сообщают пресс-служба тюменских судов.
Сейчас расследуется дело о причинении морального и физического вреда задержанному тюменцу. Суд отметил, что сотрудники полиции характеризуются положительно. На время следствия они будут на свободе.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени арестовали двух силовиков за пытки и издевательства над задержанными.