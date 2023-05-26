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Суд не стал для заключать под стражу тюменских полицейских, обвиняемых в пытках

26 мая 2023, 11:38
Фото: 1MI

Суд не стал арестовывать полицейских, обвиняемых в пытках жителя Тюмени

Суд в Тюмени не нашел оснований для заключения под стражу 39- летнего Дмитрия П. и 36-летнего Александра П. Полицейские работают в тюменском ОРПОН УУР УМВД.
«Как стало известно из представленных суду материалов, по ул. Тульской в Тюмени  обвиняемые, при задержании  подозреваемого в совершении преступления, превысили свои должностные полномочия», - сообщают пресс-служба тюменских судов.

Сейчас расследуется дело о причинении морального и физического вреда задержанному тюменцу. Суд отметил, что сотрудники полиции характеризуются положительно. На время следствия они будут на свободе.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени арестовали двух силовиков за пытки и издевательства над задержанными.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела
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